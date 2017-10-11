17 semt sahası için ihale bugün
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İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün şehrin farklı kesimlerinde yaptıracağı 5 tanesi (20x40 m), 12 tanesi (12x24 m.) ebatlarında toplam 17 semt sahasının yapımıyla ilgili ihale bugün saat 14.30’da İzmit Belediyesi’nde yapılıyor. İhaleyi kazanan firma, 300 gün içinde 17 semt sahasını tamamlayacak.
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