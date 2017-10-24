17 yaşında üzen ölüm

HAREKETSİZ BULUNDU

İzmit Yenişehir Mahallesi Hasan Kaya Sokak No.55 adresinde ikamet eden 17 yaşındaki Beyzanur Arslan, dün akşam saatlerinde odasında ablası tarafından hareketsiz halde bulundu. Ailesi hemen 112’den yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Beyzanur’un öldüğünü belirledi. Ölümü şüpheli görüldüğünden cansız bedeni otopsi için İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Burada yapılan işlemlerin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Köy Hizmetlerinden emekli Tuncer Arslan ve Şehime Arslan’ın 4 çocuğundan biri olan Beyzanur'un, solunum yollarında yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı bir süredir hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi. Beyzanur'un cenazesi ikindi namazında Sakallar Köy Camisi'nden alınarak Sakallar Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kerim YAVUZ