17 yaşındaki Muhammet 3 gündür kayıp

17 yaşındaki Muhammet Deryal, 3 gündür kayıp.

Derince Sopalı mevkiinde ikamet eden TIR şoförü Kadir Deryal ile Yıldız Deryal'ın 2 çocuğundan biri olan açık lise okuyan Muhammet Deryal(17) 31 Mart Cuma günü sabah 07.00'da evden çıktı, bir daha da geri gelmedi. Muhammet eve bir daha dönmeyince ailesi ve yakınları emniyete başvurdu. Polis ekiplerinin her yerde aradığı Muhammet Deryal'ı görenler en yakın emniyet birimlerine veya 0539 838 09 22-0530 075 57 41 telefon numaralarına bilgi vermeleri rica olunur.

Kerim YAVUZ