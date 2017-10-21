172 polisle didik didik arandı

İlçede çeşitli noktalarda yapılan denetimlerde, asayiş, narkotik, terörle mücadele, trafik ve yunus ekiplerinin bulunduğu 172 polis görev yaptı.

Uygulamada, umuma açık yerlerde ve parklarda denetimler gerçekleştirildi, narkotik köpeği ile araçlar didik didik arandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kaan Yıkılmaz, yaptığı açıklamada, Gölcük halkının huzurunu arttımak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

"Yapılan sorgulamada yakalaması bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı." diyen Yıkılmaz, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımızın kapsamında bu hafta İl Emniyet Müdürlüğümüz desteği ile uygulama yaptık. Bu uygulamada 172 polis memurlarımız görev yaptı. Ayrıca narkotik köpeğimiz de bu uygulamada yerini aldı. Başarılı bir uygulama oldu. Bu uygulamada 873 şahıs sorgulandı. 423 otomobil sorgulandı. 32 otomobile çeşitli evrak eksikliğinden dolayı 12 bin lira para cezası uygulandı. Uygulama esnasında bir otomobilde 10,5 gram esrar ele geçirilirken, bir silah ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve esrardan dolayı gerekli işlemler yapılacaktır. Bu hafta burada uygulamamıza son verdik, önümüzdeki hafta bir başka ilçemizde böyle geniş kapsamlı uygulama yapılacaktır. Buradaki amaç halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır."

Uygulamada, Gölcük Emniyet Müdürü Mustafa Faruk Keskin de yer aldı.