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172 yıllık haklı gurur

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172 yıllık haklı gurur
Türk Polis Teşkilatı’nın 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Derince İlçe Emniyet Müdürü Atilla Can’ı ziyaret eden protokol, emniyet teşkilatını bu özel ve anlamlı günde yalnız bırakmadı

İlçe Emniyet Müdürü Can’a ziyaret

AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve AK Parti Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Derince İlçe Emniyet Müdürü Atilla Can ve teşkilat mensuplarını ziyaret etti. Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen görüşmede konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, emniyet mensuplarının görevlerini fedakarca icra ettiklerine vurgu yaparak “Huzurun ve güvenliğin temsilcisi olan Türk Polis Teşkilatı’mızın 172. gurur yılını kutluyorum” dedi.

Daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut da yaptığı konuşmada “Terörle mücadele eden polis, asker ve tüm güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Allah devletimizi ve milletimizi korusun. Vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet anıyorum” dedi. Derince İlçe Emniyet Müdürü Atilla Can ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emniyet teşkilatı olarak görevlerini layıkıyla yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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