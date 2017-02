176 noktada, bisiklet park yeri

İzmit Belediyesi bir taraftan öğrencilere bisiklet dağıtırken bir taraftan da bisiklet park yerleri yapıyor.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın “İzmit bisiklet şehri olacak” hedefiyle şehirde bisiklet yolları ve bisiklet durak yerlerinin sayısı da her geçen gün artıyor. İzmit’te bisiklet kullanımının her geçen gün arttığına dikkat çeken yetkililer” artık bir çok insan işine, alış verişe bisiklet ile gidip geliyor. Sağlık için son derece yararlı olan bisiklet kullanımını daha da artırmak için çalışıyoruz. Şehrin merkezi yerlerine, cami önlerine, okul bahçelerine, alış veriş merkezlerine, kamu kurum ve kuruluşların önlerine bisiklet park yerleri yapıyoruz. Bisikletiyle alış verişe çıkan, camiye giden, okula işe gidenler, bisikletlerini güvenli olan bu duraklara bırakabiliyorlar. Şehrimizin halen 176 noktasında bisiklet park yeri bulunuyor. Her bir durağa 12’ye kadar bisiklet park edilebiliyor” dediler.

Belediyenin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nce SEKA Park alanındaki Kocaeli Bilim Merkezi önü ile Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu bahçesine de bisiklet parkı montaj edildiği bildirildi.