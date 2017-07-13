  • BIST 103.810
  • Altın 139,961
  • Dolar 3,5668
  • Euro 4,0733
  • Kocaeli 18 °C

18 metre aşağı inildi

»
18 metre aşağı inildi
Tramvay projesinin yarım yamalak da olsa tamamlanmasının ardından halen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te devam eden en büyük projesi, eski Valilik binası alanındaki “Yeraltı otoparkı ve kent meydanı” projesi.

ÜÇ AY GERİDE KALDI 

Büyükşehir Belediyesinin yeraltı otoparkı ve kent meydana projesini İstanbullu Milenyum İnşaat Firması üstlenmişti. İnşaat çalışmaları nisan sonunda, yani yaklaşık 3 ay önce başladı. Yeraltı otoparkı için 18 metre derinliğe inildi. Şimdilik zeminle ilgili önemli bir sıkıntı yok. Şantiyede 24 işçi çalışıyor.

30 MİLYONLUK PROJE

 357 araç kapasiteli yeraltı otoparkı ile 6.600 metrekarelik alanda kent meydanı ortaya çıkacak. Projenin maliyeti yaklaşık 30 milyon TL. İhale şartnamesine göre, müteahhit firmanın 350 gün süresi var. Yani, işin gelecek yıl nisan başında bitmesi gerekiyor. Bakalım, Büyükşehir’in bu projesi, zamanında bitecek mi?

eski-valilik.jpg

KENT MEYDANI OLACAK- Eski valilik binası alanında nisan ayı sonlarında başlayan yeraltı otoparkı ve kent meydanı projesinin inşaatında 357 araçlık yer altı otoparkı için, 18 metre derinliğe inildi. Otopark ve kent meydanı projesinin gelecek yıl nisan başında bitmesi gerekiyor.

Çiğdem ARMAĞAN

Bu haber toplam 1058 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • OHAL inceleme komisyonu göreve başlıyor!12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:42
  • Erdoğan'dan çok önemli OHAL açıklaması12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:27
  • Bakan Müezzinoğlu,"15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar..."12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:06
  • Demokrasi Şehitleri, 15 Temmuz'da açılışlarla anılacak12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:41
  • Bu radardan kaçış yok!12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:09
  • Aygün,“Milletimiz destan yazdı”12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:01
  • Emniyet açıkladı: 2200 öğrenci alınacak12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:12
  • Gazi Şükrü Kıntaş,“Kardeşim beni çekmese..."12 Temmuz 2017 Çarşamba 08:54
  • Genel Sekreter Bayram, il başkanlarını konuk etti11 Temmuz 2017 Salı 22:22
  • Körfez'in 'Yelken' i açılışa hazırlanıyor11 Temmuz 2017 Salı 19:19
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti