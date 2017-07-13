18 metre aşağı inildi

Tramvay projesinin yarım yamalak da olsa tamamlanmasının ardından halen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te devam eden en büyük projesi, eski Valilik binası alanındaki “Yeraltı otoparkı ve kent meydanı” projesi.

ÜÇ AY GERİDE KALDI

Büyükşehir Belediyesinin yeraltı otoparkı ve kent meydana projesini İstanbullu Milenyum İnşaat Firması üstlenmişti. İnşaat çalışmaları nisan sonunda, yani yaklaşık 3 ay önce başladı. Yeraltı otoparkı için 18 metre derinliğe inildi. Şimdilik zeminle ilgili önemli bir sıkıntı yok. Şantiyede 24 işçi çalışıyor.

30 MİLYONLUK PROJE

357 araç kapasiteli yeraltı otoparkı ile 6.600 metrekarelik alanda kent meydanı ortaya çıkacak. Projenin maliyeti yaklaşık 30 milyon TL. İhale şartnamesine göre, müteahhit firmanın 350 gün süresi var. Yani, işin gelecek yıl nisan başında bitmesi gerekiyor. Bakalım, Büyükşehir’in bu projesi, zamanında bitecek mi?

KENT MEYDANI OLACAK- Eski valilik binası alanında nisan ayı sonlarında başlayan yeraltı otoparkı ve kent meydanı projesinin inşaatında 357 araçlık yer altı otoparkı için, 18 metre derinliğe inildi. Otopark ve kent meydanı projesinin gelecek yıl nisan başında bitmesi gerekiyor.

Çiğdem ARMAĞAN