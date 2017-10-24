18 polis memuru adliyede
Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'de yapılan FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan 18 polis memuru adliyeye sevk edildi.
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'na karşı yürütülen operasyonlar kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 18 polis memuru, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 18 polis memuru Kocaeli adliyesine sevk edildi.
Kerim YAVUZ
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