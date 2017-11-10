18 şüpheliden 2'sine tutuklama
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen farklı meslek gruplarından gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 3 Kasım'da ByLock kullandıkları belirlenen farklı meslek gruplarından 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi yakalanmıştı.
Firari durumdaki 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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Etiketler : Fetullahçı Terör Örgütü, ByLock, tutuklama, Kocaeli
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