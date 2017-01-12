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18 yaşında kalp krizinden ölüm

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18 yaşında kalp krizinden ölüm
Körfez Yarımca'da 18 yaşındaki Samet Denk kalp krizinden yaşamını yitirdi.

Körfez Atalar Mahallesi Büşra Sokak No:20 adresinde oturan Yarımca Lisesi 3. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Samet Denk, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Samet Denk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. TIR şoförü Volkan ile Nurgül çiftinin 3 çocuğundan biri olan Samet Denk’in cenazesi Esentepe Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’nda defnedilecek. 

Binali ASLAN

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