18 yılda 4 kez sınav sistemi değişti

Demokratik Sol Parti (DSP) Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu yeni sınav sistemini eleştiren bir basın açıklaması yaptı. DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım ve İl yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temel ve Orta Öğretime Geçiş Sınavı'nın (TEOG) kaldırılması yönünde görüşünü dile getirmesinin ardından hızla çalışmalara başlayan Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG'un ardından üniversite sınav sisteminin de yeniden ele alınmasıyla ilgili harekete geçti. Yapılan düzenlemelerin ardından yeni sistem, 12 Ekim'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, 2018-2019 eğitim yılında yapılacak yükseköğretime giriş sınavının yeni adı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. İki oturumdan oluşacak yeni sınav sisteminde, adayların muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerileri, yani Türkçeyi doğru kullanma, okuma, anlama, kavrama ve dil hakimiyetiyle temel matematiksel ilişkilerden yararlanmasının ölçülmesi amaçlanıyor” dedi.

SINAV SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞTİ

Yeni sınav sistemi hakkında bilgi veren Dedeoğlu, “Nihai puana yüzde 40 etki eden YGS, yeni halinde "Temel Yetenek Testi" (TYT) adı altında, sadece Türkçe ve Matematik derslerinden sorular içerecek. Bu testte 40 Türkçe ve 40 Temel Matematik sorusunu cevaplayacak adayların bu testte aldıkları puanın yüzde 40'ı, daha önce de olduğu gibi nihai puanlarına eklenecek. Haziran ayı içinde belirlenecek bir cumartesi günü öğleden önce gerçekleştirilecek TYT'nin ardından, öğleden sonraki ikinci oturumda da YKS yapılacak. Yabancı dil sınavı ise aynı hafta sonu pazar günü tek oturumda tamamlanacak. Yeni sınav sisteminde öncekilerden farklı olarak, TYT'den 200 ve üzeri puan alan adaylar, bu puanla bir tercih yapmadıkları takdirde isterlerse sonraki yıl bu haklarını kullanabilecek. 18 yılda üniversite sınavları 3 kez değiştirildi. Son açıklamalarla bu değişiklik sayısı 4 e çıktı, yani 18 yılda 4. kez üniversiteye giriş sınavlarında değişiklik yapılmış oldu. Yeni sistemde YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) YÖK başkanı tarafından kamuoyunda paylaşıldı” diye konuştu.

SINAV DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KOMİSYON KURULMALI

Değişikliğe gerekçe olarak öğrenciler daha çok stres yaşamamasının gösterildiğini söyleyen Dedeoğlu, “Yapılan açıklamalar çok tatminkar değil. Aynı gün öğrenciler sabah 40 Türkçe 40 Matematik sorularını yanıtlayacaklar öğleden sonra da 40 Türk dili ve edebiyatı-coğrafya 1, 40 sosyal bilimler, 40 matematik ve 40 fen bilimleri sorularından sorumlu olacaklar. Sabah yapılan sınavda alacağı puan % 40 etkili olacak öğleden sonra yapılan alan dersleri sınavı %60 etkili olacak. 18 puan türü yerine eskiden olduğu gibi sayısal eşit ağırlık sözel ve yabancı dil olmak üzere 4 puan türü olacak. Yabancı dil sınavı da aynı hafta Pazar günü yapılacak. 150 puanı geçenler önlisans tercih yapabilecek, 180 puan ve üstü lisans tercihi yapabilecek. Gençlerimizin geleceğini kariyerlerini belirleyecek olan bu sınavlarda değişiklik yaparken alt yapısı oluşturulmadan ciddi bir çalışma yapılmadan değişiklik yapıldığı açıkça meydanda. Gençlerimizin geleceğini ve kariyerini belirleyecek böyle sınavlarda değişiklik yapılmak isteniyorsa ciddi oturulup komisyonlar kurulup; bu komisyonlar öğretmen sendikaları, eğitim öğretim ile ilgili bilim adamları ve uygulayıcılardan seçilmelidir” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER DAHA ÇOK STRES YAŞAYACAK

Gelişmiş ülkelerin sınav sistemlerinin incelenmesi gerektiğini söyleyen Dedeoğlu, “Eğitimde gelişmiş ülkelerin sistemleri incelenir, yoğrulur bizim toplumun yapısına uygun, gençleri daha az strese sokacak bir sistem oluşturulur. Böylece 3-4 yılda bir değiştirilmeyecek sistem uygulanmaya koyulmuş olur. Son yapılan değişikliğin böyle yapılmadığı bir gerçek. Cumhurbaşkanımız TEOG kalkacak deyince üniversite giriş sınavı da gündeme geldi ve alt yapısının var olduğu söylendi. Ancak alt yapısının olmadığı açık. Zira uzun süre sistem açıklanamadı. Yapılan açıklamalarda çok yeterli değil. Hala net olmayan konular var. Sınav süreleri belli değil. Sabah ve öğleden sonraki sınavlarda hangi konulardan soru sorulacağı net değil. Öğleden sonraki sınavda öğrenciler alanları dışındaki soruları cevaplayacak mı, cevaplayacaksa ne kadar kendilerine katkı vereceği net değil. Daha az stresli bir sınav deniliyor ancak buna katılmıyorum, zira sabah 80 soru öğleden sonra ikinci bir stres yaşayıp 160 soru çözecekler ve yorgun olacaklar daha çok stres yaşayacaklardır. İki sınav arasındaki boşlukta bu gençlerin sorumluluklarını kim alacaktır. Bunlar ve benzeri soruların cevapları maalesef henüz verilmiş değil. 2.150.000 öğrenci şu anda bir kaos içinde, bu konulara biran önce açıklık getirilmeli binlerce öğrenci ve aileleri rahatlatılmalıdır” dedi.

KAMUOYU YANILTILMIŞTIR

Dedeoğlu açıklamasına şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız TEOG kalktı dedi ve kamuoyuna artık sınav olmayacak şeklinde lanse edildi. Halbuki durum öyle değil. Başbakan ve milli eğitim bakanı açıklamalarında 5,6., 7, 8. sınıfların derslerinin ortalaması alınacak test soruları kalkacak açık uçlu sorularla 8. Sınıfta birer sınavı merkezi sınavla yapacağız dendi. Hani sınav kalkıyordu hani çocuklarımız stres yaşamayacaktı. 5,6,7 ve 8.sınıf başarı ortalamaları neyle alınacak, ölçü ne olacak tabi ki öğretmenlerimizin yapacağı sınavlar başka ne var merkezden milli eğitim bakanlığının yapacağı birer sınav var. Sınav filan kalkmıyor. Konuşulanlar net değil, belli ki doğru dürüst hazırlık yapılmadan kamuoyu yanıltılmıştır. Öğrencilerin büyük bir kısmı sınav kalktı diye sevinirken, iddialı öğrenciler ve velileri endişeyle yapılacak daha doyurucu açıklamaları bekliyor. Milli eğitim bakanlığı ve YÖK her iki sınavla ilgili de kamuoyunun karşısına çıkıp açık ve net bir şekilde liselere ve üniversiteye giriş sınavlarının nasıl olacağını anlatmalı. Toplam 3.350.000 öğrenci ve velileri rahatlatılmalıdır. Her 34 yılda bir değişen değil geleceğimiz olan gençlerin iyi yetişmesi için ciddi, kalıcı bir sistem oluşturulup uygulanmadır.”

Ayşegül KALAYCI