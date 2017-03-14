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18'de iki değişiklik var

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18'de iki değişiklik var
Kocaelispor’da yarınki maçın 18 kişilik kadrosu bugünkü antrenman sonrasında açıklandı. Son maçın kadrosuna göre iki değişiklik var. Cezalı Sefa ile sakat Hamza’nın yerini sarı kart cezası biten Murat Başak ile genç Kerem 18’e alındı.

KAPILAR 14.00’DE AÇILACAK

Kocaelispor Kulübü sezon başından bu yana ilk kez yarınki maçla ilgili önceden bilet satışı yapmadı. Bilet satışları yarın stat gişelerinden yapılacak. Stadyum kapılarının 14.00’de açılacağı belirtildi. Güvenlik nedeniyle her zamanki gibi dağ tarafındaki kale arkası kapalı olacak. Bu arada bu haftaki “Adı Aşk” temalı hatıra biletlerinin üzerinde kulüp üyesi Aytan KÖSE ile eşi Ayten KÖSE'nin fotoğrafı kullanıldı. Yönetim, fotoğrafı çekip paylaşan Enes ÇETİN'e teşekkür etti.

KÖTÜ TEZAHÜRATLA İLGİLİ UYARI

Yönetim kötü tezahüratla ilgili şu uyarıyı yaptı: “Taraftarlarımızın neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat eyleminin bu sezon içinde ev sahibi kulüp olduğumuz müsabakalarda daha önce 4 kez gerçekleştirilmesinden dolayı, bundan sonra gerçekleşecek olan ilk çirkin ve kötü tezahürat eyleminde Kulübümüze 1 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 1.500 TL PARA CEZASI verileceğini hatırlatarak taraftarlarımızın yapacakları tezahüratlarda dikkatli olmalarını rica ederiz”

BİLET FİYATLARI:

Deniz Tarafı Kale Arkası Bilet: 10 TL

Maraton Tribünü Bilet: 15 TL

Numaralı B Tribün Bilet: 25 TL

Numaralı A Tribün Bilet: 40 TL

VIP Protokol Tribün Bilet: 100 TL

 

 

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