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19 madalyanın gururu

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19 madalyanın gururu
İzmit’te 2008 yılında kurulan ve uyguladığı program bakımından ilimizin tek okulu olan Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri önemli bir başarıya daha imza attılar.

Her yıl geleneksel olarak katıldıkları uluslararası yemek yarışmasında her yıl çeşitli ödüller alan okul bu yıl 19 madalya alarak rekor kırdı. 

İstanbul Tüyap Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Yemek Yarışması’nda okul öğrencileri 5 altın, 11 gümüş ve 4 merit madalya elde ettiler.

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KAZANILAN ÖDÜLLER

Lise düzeyi modern Türk Mutfağı dalında Mehmet Ali Yılmaz, Doğukan Mut, Sude Nur Yılmaz, Hilal Bulaner, Fermani Kalenderoğlu altın madalya alırken;  Aysel Güneş, Ahsen İnci, Beyzanur Sencer, Erva Çorman, İlayda Kodak, Beydanur Yılmaz, İlayda Bulut, Yusuf Pınar, Berke Bektaş, Ethem Akdoğan, Sedanur Ermetin gümüş madalya; Semih Bulut, Meriç Baytar ve Muhammed Ali Tohumcu ise merit madalya almayı başardılar. Öğrencilerin bu başarıyı elde etmesi, organizasyona katkıları bulunan Okul Müdürü Kemal Aktaş ile Yiyecek ve İçecek Alan Şefi Reyhan Temir, Yiyecek ve içecek öğretmenleri Zuhal Çatalkaya ve Filiz Kurt’u de çok mutlu etti.

Şennur YILDIZ

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