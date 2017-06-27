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19 yaşında kanserden ölüm

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19 yaşında kanserden ölüm
İzmit’te 3 ay önce kanser hastalığına yakalanan 19 yaşındaki Cengizhan Borlak hayatını kaybetti.

Yaklaşık 10 yıl önce yakalandığı kas ve adale rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Cengizhan Borlak (19), 3 ay önce ise kanser hastalığına yakalanmıştı. Cengizhan 20 gündür tedavi gördüğü İzmit SEKA Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre İzmit Yenimahalle Taşçı Sokak No.1 adresinde ikamet eden Pirelli emeklisi İrfan Borlak ile Gülizar Borlak çiftinin 3 çocuğundan biri olan Cengizhan Borlak’ın cenazesi öğle namazında Yenimahalle Merkez Camisi’nden alınarak Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ
 

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