19 yaşında ölüm 

İzmit Yuvam Akarca Konutları Flamingo Sokak’ta oturan, Ulugazi İlkokulu’nda sınıf öğretmeni Yusuf Uçar’ın oğlu,19 yaşındaki Berk Uçar, 3 gündür tedavi gördüğü KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde vefat etti.

ZATÜRRE TEŞHİSİ

Özel Atafen mezunu olan, üniversite sınavlarına hazırlanan, hayat dolu, sevilen bir genç olan Berk, Perihan-Yusuf Uçar çiftinin de tek çocuğuydu. Aşırı soğuklar sırasında hastalanan Berk Uçar, hastalığı ilerleyince, 3 gün önce KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Zatürre teşhisi konulan Berk Uça kurtarılamadı. Cenazesi bugün Alikahya Fatih Camii’nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

