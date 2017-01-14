19 yaşında ölüm 

ZATÜRRE TEŞHİSİ
Özel Atafen mezunu olan, üniversite sınavlarına hazırlanan, hayat dolu, sevilen bir genç olan Berk, Perihan-Yusuf Uçar çiftinin de tek çocuğuydu. Aşırı soğuklar sırasında hastalanan Berk Uçar, hastalığı ilerleyince, 3 gün önce KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Zatürre teşhisi konulan Berk Uça kurtarılamadı. Cenazesi bugün Alikahya Fatih Camii’nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
Kerim YAVUZ
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