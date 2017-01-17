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19 yıl sonra okulunda panel verdi

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19 yıl sonra okulunda panel verdi
İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 1999 yılında mezun olan öğrenci Emrah Küçüköz, 19 yıl sonra okulunda öğrencilere panel verdi.

OKULDA PANEL VERDİ

İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1999 yılı mezunu öğrencisi Bosch Rextroth Firması Temsilcisi Emrah Küçüköz 18 yıl sonra kendi okulunda öğrencilere panel verdi. Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme bölümü mezunu Elektrik- Elektronik Mühendisi Emrah Küçüköz öğrencilere “Endüstri 4.0” (4. Sanayi Devrimi) üzerine panel verdi.  Panelde Küçüköz Endüstri Otomasyon Teknolojileri alanında bilgilendirme yaptı. Panele okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

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BENİ VAR EDEN OKUL

Panel öncesinde duygularını paylaşan Emrah Küçüköz, 19 sene sonra aynı okulda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Küçüköz, “Okulun 1999 yılı mezunuyum. 19 sene sonra yine bu sıralarda bu kez öğrenci değil, eğitimci olarak yer alarak size bilgi paylaşımı yapıyorum. Burası beni var eden okul” şeklinde konuştu. Öte yandan öğrenciler  Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedef alan Endüstri 4.0 hakkında bilgi aldı.

Çiğdem ARMAĞAN

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