1937 Seka altyapısından yeni yıldızlar yetişiyor

Mavi-Beyazlı ekip, küçük yaş gruplarında futbol okulundan yetişen oyuncularla müsabaka gruplarında yer alıyor. 1937 Sekaspor, Yahya Kaptan’da bulunan çim halı tesislerinde de haftanın üç günü antrenman yapıyor.

YAHYA KAPTAN’DA ÇALIŞIYOR

1937 Sekaspor futbol okulu çalışmalarını Yahya Kaptan da bulunan çim halı tesislerinde de gerçekleştiriyor. Burada bulunan çim halı tesislerinde haftanın üç günü cumartesi ve pazar günleri 10.00 ile 12.00 saatleri arası, Çarşamba günü de 19.00 ile 20.30 saatleri arasında futbol okulu çalışmaları devam ediyor. 2005 ile 2009 arası doğumlu sporcuların katıldığı futbol okuluna kayıtlar yılın 12 ayında devam ediyor. Koordinatör Hasan Karaosmanoğlu, minik yetenekleri futbol okuluna beklediklerini söyledi. Futbol okuluna kayıt yaptıracakların 0 535 378 56 77 nolu telefondan bilgi alabilecekleri açıklandı.

