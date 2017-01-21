1937 Sekaspor ile Kartepe M.Ali Kağıtçı’da buluşuyor

İKİ TAKIMDA KAZANMAK İSTİYOR
Ligin ilk yarısının en başarılı takımları arasında yer alan, üst sıraları zorlayan Kartepe Belediyespor, ligin ikinci yarısı ile birlikte puan kayıpları yaşamaya başladı. Geçen hafta Beylikbağıspor’u yenip, yeniden yarışa ortak olan Mavi-Yeşilli ekip, 1937 Sekaspor karşısında da kazanmak istiyor. 18 puanla düşme hattının hemen üzerinde yer alan 1937 Sekaspor da kazanıp, korkulu rüya görmek istemiyor.
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