2-0’dan öncesi ve sonrası

Gazeteyi erken baskıya göndermek zorunda olduğumuz için bir devre izleyebildim Çorum Belediye maçını. İkinci yarıyla ilgili bilgileri ekipteki arkadaşlardan aldım. Dün ana hatlarıyla düşüncelerimi dile getirmiştim, bugün diğer detaylara, önemli noktalara bakalım istiyorum.

BENCE HAMZA’YA YAPILAN PENALTIYDI

Malum hakeme büyük tepki var. Benim izlediğim ilk yarıda kıdemli yardımcı çok bariz hatalar yaptı, rakibin açık ofsaytlarında devam dedi. Orta hakem için sadece Hamza’nın penaltı pozisyonunda hatalı olduğu düşüncesindeyim. Hamza açıklamasında hafif dokundu, penaltı ağır karar olurdu dese de, ben o pozisyonda doğru kararın penaltı olduğu görüşündeyim. Hamza rakibini geçmiş, ayağına bir müdahale var. Top önünde, belki de golle sonuçlanabilecek bir atak. Neden kendini atsın ki, sonra hakem sarı kartını da çıkarmadı. Demek ki, kendini attığına inanmamış. Öyleyse penaltıyı vermeliydi. Maçın başı sayılabilecek bir dakikada öne geçsek, gidişat farklı olabilirdi.

HAKEM DİKİNE DİKİNE GİTTİ

İkinci yarının başında rakibe verilen penaltıyla ilgili çok kişiyle konuştum. Tamamına yakını penaltı yoktu diyor. Hamza hakemin görmeden penaltı verdiği iddiasında. O dakikalarda üst üste bizim futbolculara çıkan sarı kartlar var. Bunlar da tartışmaya açık. Ayrıca özellikle hakem ile Hamza arasındaki konuşma diyalogları da enteresan. Hakemin mesleği öğretmenlik. Sanıyorum ki, bizim futbolcuları öğrencisi olarak görmüş, kimi öğretmenler gibi azarlamaya kalkmış. Tecrübeli, kendi deyimiyle kaşar hakem olduğu için de dikine dikine gitmiş. Art niyetli olduğunu sanmıyorum ancak kötü bir yönetim gösterdiğini, hatta sonuca etki ettiğini düşünüyorum. Çok fazla abartmamak lazım. Bunlar olabilir. Sezonun genelinde maçlarımızda hakem yönetimleri iyiydi, bir maç kötüyse yangın yapmamak lazım.

FARK, SİYAH İLE BEYAZ KADAR

Maçta bence sorgulanması gereken noktalardan biri takımın 2-0 öncesi ve sonrasındaki performansı. Adeta siyah ile beyaz kadar farklı olduğunda birleşiyor otoriteler. Hatta 2-0’dan sonraki oyunun sezonun en etkili performansı olduğunu düşünenler var. Bu sezon içerde ve dışardaki performans da aynı şekilde siyah beyaz kadar farklı. Pek çok kişi içerdeki kayıpları teknik direktörün hatalarına bağladı. Ancak azınlık da olsa, psikolojik bir durumun, futbolcuların baskıdan etkilenmelerinin de bunda etkili olduğunu düşünenler vardı. Bence Çorum maçında 2-0’dan önce ve sonraki performans olayın psikolojik etkenlere dayalı olduğunu çok net ortaya koydu. İki farklı yenik duruma düşünce nasıl olsa maç gitti diye düşünen futbolcular baskıdan uzak rahat oynayınca etkili oyun geldi.

TEŞHİS VE TEDAVİ

Bu veriden yola çıktığımızda takımın iç ve dışarda birbirinden çok farklı performans ortaya koymasının aynı nedenden kaynaklandığını düşünüyorum. Futbolcu içerdeki maçlarda başta bir an önce gol atmalıyım, gol gecikince eyvah puan kaybı yaşayacağız endişesiyle baskı altında oynuyor. Teknik adam puan kaybında tepkilerden, istifa seslerinden olumsuz etkilenip sağlıklı kararlar veremiyor. Aynı teknik adam ve futbolcu grubu baskıdan uzak kaldığı deplasmanlarda iyi oynuyor, güzel sonuçlar alıyorsa, bence durup düşünmek lazım. Biz ne yapıyoruz? İçerde kaybedince teknik adamı suçluyor, kötü oynuyorlar diye futbolculara veryansın ediyoruz. İyi de dışardaki iyi oyunları oynayan, kazançları sağlayan başka teknik adam, başka futbolcu grubu değil ki. Biraz geç kaldık belki ama kaçan, kaybedilen bir şey yok. Teşhisi doğru koyup tedaviyi yaparsak, içerdeki kayıpların önüne geçebilir, dolayısıyla hedefe ulaşma şansımızı arttırırız.

“Yönetim istifa” diyen yok ama?

Kocaelispor’un evinde Karacabey ile berabere kalıp liderliği kaçırdığı hafta Numaralı B’den 10 kişilik grup, “Metin istifa” diye bağırmış ancak bu “Yönetim istifa” şeklinde algılanmıştı. Çorum Belediye maçında aynı şey oldu. Aynı yerden, aynı sayıda taraftar yine, “Metin istifa” diye bağırdı, diğer tribünler yönetim sanarak tepki koydu. Altını çizelim. Ne Karacabey, ne Çorum maçında yönetime yönelik bir tepki, istifa çağrısı olmadı. Metin ile yönetim birbirine benzer iki kelime, bu yüzden karıştırılıyor, yanılgıya düşülüyor. O grubun hedefteki isim teknik direktör Metin Yıldız. Bunu bir tarafta koyalım. Ancak Başkan Bahri Yavuz’un Kocaeli TV’deki canlı yayında, “Fark etmez. Sonuçta Metin Yıldız’ı buraya getiren, arkasında duran yönetim. Dolayısıyla tepkiler bize yönelik, böyle algılıyoruz” sözlerini de hatırlatmakla yarar görüyorum.

Seyircisiz oynama söz konusu mu?

Bilindiği gibi Kocaelispor kötü ve çirkin tezahüratla ilgili para cezası limitini doldurmuş, sıra seyircisiz oynama yaptırımına gelmişti. Diken üstündeyiz ve her maç öncesinde uyarıları yapıyoruz. Çorum Belediye maçında ikinci yarının başında hakemin konuk takıma verdiği tartışmalı penaltı kararı tribünlerin büyük tepkisine neden oldu. Kısa süreli olarak maraton tribününden, “İ... hakem” diye bağırıldı.

Tabi bu durumda ister istemez 5’nci tekrarla birlikte seyircisiz oynama cezası gelir mi diye endişelenmeye başladık. Bu gibi durumlarda kötü tezahüratın süresi ve kaç kere tekrar edilip edilmediği önemli. Eğer süre uzun ve çok kere tekrar varsa, kötü ve çirkin tezahürattan disipline gitmek kaçınılmaz. Ancak söz konusu olayda aldığım bilgilere göre hakeme yönelik tepki çok kısa süreli olmuş ve ikinci bir tekrarı olmamış.

Temsilci de böyle yazdıysa eğer, disipline sevk gibi bir durum, yani seyircisiz oynama yaptırımı olmayacak gözüküyor. Yine de gözümüz yarın açıklanacak Hukuk Kurulu’nun disipline sevk dosyalarında olacak. İnşallah olumsuz bir durum yaşanmaz.