2.5 yıldır telefon bekliyor
Sabahattin Güven isimli vatandaş uzun yıllar Almanya’da çalışıp, yaşadıktan sonra kesin dönüş yaptı, Kartepe Acısu Mahallesi’ne taşındı.
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Sabahattin Güven; Almanya’dan döndükten sonra önce ilimiz Çayırova ilçesine yerleşmiş. Kartepe Acısu’ya taşınınca Çayırova’da bulunan üzerine kayıtlı sabit telefonu, Acısu Şehit Hakan Caddesi’ndeki evine nakledilmesi için başvurmuş. Aradan 2.5 yıl geçtiğini, bu süre içinde 12 kez Telekom’a gidip başvurusunu hatırlattığını söyleyen Sebahattin Güven, hala nakil işleminin gerçekleşmemesini anlamakta zorlanıyor.
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