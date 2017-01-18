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2.Amatör Küme’de kuralar cuma çekilecek

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2.Amatör Küme’de kuralar cuma çekilecek
2.Amatör Küme’de 2016-17 sezonu kuraları cuma günü çekilecek.

Hasan Doğan Amatör Evi ASKF Konferans Salonu’ndaki toplantı saat 18.00’de başlayacak. Toplantıda önce gruplar belirlenecek, ardından fikstür çekilecek. Sezon başı planlamasında ligin 21-22 Ocak haftasında başlatılması düşünülmüştü. Ancak kar yağışı nedeniyle iki haftalık erteleme olunca, 2.Küme’nin startının da bir hafta ertelenmesi gündemde. 

Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa kura çekimine ligde mücadele edecek takımların birer yetkilisinin katılmasını istedi. Bu sezon lige katılım için 60 takım başvurdu. Mithat Ağa, 8 grup oluşturacakların ve şampiyonları direkt 1.Küme’ye alacaklarını açıkladı. Ağa toplamda 10 takımı üst lige yükselteceklerini belirterek, “Sadece ikinciler de olabilir, ikinci ve üçüncülük de olabilir. 8 veya 16 takım arasında eleme maçları oynatıp 2 takımı daha 1.Küme’ye alacağız” dedi. 
 

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