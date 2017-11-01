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2 ay boyunca babasından kaçan bebek
2 ay boyunca babasından kaçan bebek
Yürümeye yeni başlayan sevimli kız çocuğu, her gün babasının yatak odasına kadar gelip ona bakıp daha sonra koşarak kaçıyor.
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01 Kasım 2017 Çarşamba 23:01
İzlenme: 44
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