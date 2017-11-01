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  3. 2 ay boyunca babasından kaçan bebek

2 ay boyunca babasından kaçan bebek

Yürümeye yeni başlayan sevimli kız çocuğu, her gün babasının yatak odasına kadar gelip ona bakıp daha sonra koşarak kaçıyor.

 

 

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