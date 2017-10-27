2 ayrı operasyon: 2 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı, kullanımı ve ticareti" yapan kişi ve örgütlere yönelik çalışma başlattı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde sokak satıcılarına yönelik iki ayrı operasyonda, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 121 uyuşturucu hap, 202 gram esrar, 46 gram kokain, 51 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan 30 adet pipet, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 10 bin 755 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.