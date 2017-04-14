'2 bin 848 güvenlik personeli çalışacak'

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandumda alınacak güvenlik önlemlerine yönelik kamuoyunu bilgilendiren basın açıklamasını bugün gerçekleştirdi.

Türkiye’nin kaderini değiştirecek olan halk oylamasına karşı ilimizde de çok ciddi güvenlik önlemleri alındı. Kocaeli’de ikinci bir emre kadar 24 saat 2 bin 231 emniyet mensubu görev yapacak. Sandık torbaları yine emniyet güçlerinin güvenliğinde oyların kullanılacağı binalara götürülmesi sağlanacak.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI EK TEDBİRLER DE ALINDI

Kocaeli genelinde 2 bin 231 emniyet görevlisi ikinci bir emre kadar 24 saat sahada hizmet verecek. Oy kullanma sürecince alkol satışı yasak olacak. İl seçim Harekât Merkezi başkanlığını Vali Yardımcısı Dursun Balaban üstlenecek, sandıkların sayım yapılacağı binalarda jeneratör konularak elektrik kesintilerine karşı ek önlem ve tedbirler alınacak.

"HUZURUN SAĞLANMASI İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, önümüzdeki pazar yapılacak referandum öncesi alınacak güvenlik önlemlerine ilişkin basın açıklamasını Valilik Makam Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Yerel ve ulusal basın temsilcilerinin katıldığı toplantıya İl Seçim Harekat Merkezi başkanı Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz de hazır bulundu. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Demokratik bir süreç geçirdik bugüne kadar. Pazar günü gerçekleştirilecek halk oylamasında huzur sağlanması için bütün tedbirler alınmıştır. Önceliğimiz bütün vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde hiçbir engelle karşılaşmadan sandığa giderek oyunu kullanmasıdır” dedi.

OYLAMA SAAT 08.00-17.00 ARASI

Halk oylamasında görev yapacak güvenlik güçlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Güzeloğlu, “16 Nisan Pazar günü 08-00 17.00 arası ilimizde 1 milyon 297 bin 315 seçmenimiz, 3 bin 494 sandıkta oy kullanacak. Seçmenimizin sandık bölgelerinde 2 bin 848 güvenlik personelimiz görev alacaktır. Bu güvenlik personelimizin 2 bin 231’i müdür, amir ve polis memuru 617’si ise jandarma olmak üzere görev yapacaktır. Onun dışında İl Emniyet Müdürlüğü'müz ve İl Jandarma Komutanlığı'mız yüksek sorumluluk bilinciyle alanda olacaklardır” dedi.

İL SEÇİM HAREKAT MERKEZİ KURULDU

Referandum sürecini idari anlamda yürütmek üzere 'İl Seçim Harekat Merkezi' oluşturulduğunu belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Koordinasyon, yürütüm ve denetim görevi vardır bu seçim harekat merkezimizin 24 saat esasına kadar çalışılacak ve ikinci emre kadar görev sürecek. İlçe kaymakamlarımız da İlçe Seçim Merkezlerimizde görev yapacaklardır. Bütün ekiplerimiz alanda hem trafik, erişim ve güvenlik perspektifinde gerekli önlemler sağlanmıştır” şeklinde konuştu.Vali Güzeloğlu açıklamaları n da ayrıca 16 Nisan Pazar günü gerekli hizmet birimleri sağlık, AFAD, İSU, itfaiye gibi kurum ve kuruluşlarımız ek tedbirler almışlardır” diyen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “En üst düzeyde ani müdahale yeteneğine dair altyapılarını planlamışlardır. Oy kullanma sürecinde Kocaeli’de umumi eğlence yerleri kapalı olacaktır. Alkollü içki satılması 298 sayılı yasaya göre yasaktır. O güne dönük olarak asayişi korumakla görevli güvenlik görevlileri dışında kimse ruhsatlı dahi olsa silah taşıyamayacaktır. Oy kullanmadan sonra sayım işlemlerinin uzun sürmesi durumunda bu binaların elektrik arızasına karşı jeneratörler sağlanmıştır. SEDAŞ bu konuda uyarıldı” açıklamalarına yer verdi.

OY KULLANMAK İÇİN 444 38 33 NO'LU NUMARAYI ARAYIN

16 Nisan’da gerçekleşecek olan Halk oylamasının ertesi günü 17 Nisan Pazartesi günü Tüm Türkiye’de olduğu gibi okulların tamamı ilimizde de tatil olacak. Evde tedavi hizmetleri alan hastalardan yatağa bağlı olanlar oy kullanmak amacıyla il halk sağlığı bünyesindeki 444 38 33 telefonu aradıklarında kendilerine gerekli destek verilecektir. Oy verme sırasında ve süresinde şüphesiz en üst düzeyde güvenlik tedbirlerimiz alındı. Oy verme sırasında seçim kanunu anlamında sandık başkanlarımızın yetkileri açıktır. Oy kullanılacak binaların bahçelerine seyyar satıcı kesinlikle giremeyecektir. Ulaşım yollarında da tam bir güvenlik sağlanacak. Kimsenin oy kullanmaya giden vatandaşa bir müdahale etme imkanı verilmeyecek. Önleme aramaları yapılacak. Propaganda, tehdit gibi eylemlere müsaade edilmeyecek.

“HUZURLU BİR ŞEKİLDE REFERANDUMU SONLANDIRACAĞIZ”

“Kocaeli’mizde Valiliğimiz sorumluluğunda her düzeydeki kurum ve kuruluşlarımız gerekli önlemleri aldı” diyen Vali Güzeloğlu sözlerini, “Bundan sonra da geçtiğimiz süreçteki gibi huzurlu bir şekilde referandumu da sonlandıracağız. Halk oylamasının son derece demokratik, saygılı bir şekilde tamamlanacağını düşünüyorum. Halk oylamasının ilimizde sorunsuz geçmesini diliyoruz” dedi. Güzeloğlu son olarak Kocaeli’de Pazar sabahı sandık torbalarının sandık kuruluna teslimatına yönelik jandarma sorumluluğunda bulunanlar jandarma, emniyet sorumluluğunda bulunan bölgelerde ise emniyet güçlerince gerekli güvenlik ve araç teminininde sorumlu il ve ilçe seçim kurulları tarafından ek önlemlerle alındığını açıkladı.

Şennur YILDIZ