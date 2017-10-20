2 bin çiftçinin yüzünü güldüren destek

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen dağıtım törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Dr. Ali Yeşildal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Lütfi Efil, Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Müdürü Mücahit Asalı, İzmit Tarım Kredi Müdürü Celal Çobanoğlu, protokol ve çiftçiler katıldı.

Dağıtım Töreninde Konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, “Biz devletin halka en yakın olan kurumlarından birisiyiz. Halkımızın asli ihtiyaçları, tarımın desteklenmesi anlamında Tarım Bakanlığımızla birlikte, kooperatiflerimizle, tarım birliklerimizle çiftçi kardeşlerimizin yanında olmayı kendimize bir görev bildik. Kocaeli bir sanayi kenti ama bunun yanında nüfusumuz 2 milyona yaklaştı, tarım faaliyetlerine ihtiyacımız var. Kocaeli’mizin birçok ilçesinde tarımla uğraşan çiftçi kardeşlerimiz var. Bundan dolayı çiftçi kardeşlerimizin asli ihtiyaçlarını gidermek için hep tarıma ve hayvancılığa destek verdik” dedi.

Organik tarım üzerinde çiftçilerin kendilerini geliştirmesini tavsiye eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Çiftçilerimizle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kocaeli sanayi şehri olarak biliniyor ama gördüğümüz gibi Kocaeli aynı zamanda bir tarım şehridir. Bu kadar üreticimiz, bu kadar çiftçimiz tarımı geliştirme adına yürütülen bir faaliyet için bir aradayız. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz büyükşehir belediyeciliği anlamında kırsal bölgelerde birçok başarılı projeye imza attı. Şuandaki ve daha önceki birçok tarım projelerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 2 Bin çiftçiye toplamda 2 bin 500 ton, 10 bin çuval olarak tohum dağıtımı yapılacak. Çiftçilerin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği bu projede, çiftçilere dağıttığı yem bitkisi tohumlarının yüzde 50 hibe ile sağlıyor.