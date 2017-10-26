2 buçuk aylık hamile kadından acı haber
Kahramanmaraş’tan bir süre önce, İzmit'e taşınan 2,5 aylık hamile Fatma Dalkıran (36) kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yüksek tansiyondan yaşamını yitirdi.
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Edinilen bilgiye göre, Kahramamaraş’tan İzmit Sepetçi Mahallesi Turan Güneş Caddesi No.4'e taşınan bir firmada operatör olarak çalışan Kerim Dalkıran (40)’ın eşi Fatma Dalkıran (36) geçtiğimiz günlerde yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dalkıran burada tedavi görürken dün akşam saatlerinde yüksek tansiyon nedeniyle hayatını kaybetti.
YÜREK BURKAN DETAYLAR
Fatma Dalkıran'ın 4 ay önce evlendiği 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Dalkıran'ın cenazesi Kahramanmaraş’a gönderildi.
Kerim YAVUZ
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