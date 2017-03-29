2 cami 1 okul soydu ama..

İzmit'te, iki cami ve bir okula girerek bilgisayar, ses sistemi, yazıcı, televizyon ve güç kaynağı çalan E.D. yakalandı.

Alınan bilgiye göre ,İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan bir okula ve iki camiye namaz kılma bahanesiyle girerek hırsızlık yapan E.D. polis ekiplerince yakalandı. E.D.'nin evinde yapılan aramada 2 adet bilgisayar, 2 adet monitör, 1 adet güç kaynağı, 2 adet ses sistemi, 1 adet yazıcı, 1 adet LCD televizyon ele geçirildi.Çalınan malzemeler polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.E.D emniyetteki işlemlerin ardından hırsızlık suçundan Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Kerim YAVUZ

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