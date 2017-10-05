2 gün önce evlenmişti! Pompalı tüfekle ateş edip intihara kalkıştı
İzmit ilçesinde 30 yaşındaki bir kişi, iki gün önce evlendiği karısını kaynanası götürünce, pompalı tüfekle etrafa ateş etti. Korku dolu anların yaşanmasına sebep olan şahsı bir yakını güçlükle ikna etti.
SİLAHI BOĞAZINA DAYADI
Olay bugün saat 14.00 sıralarında İzmit Serdar Mahallesinde bulunan köprüde meydana geldi. İddiaya göre 30 yaşındaki İsmail Y., iki gün önce Hüsniye Y. ile dünya evine girdi. Ancak düğünün üstünden bir gün geçmeden, kayınvalide eve gelerek kızını götürdü. Tüm çabalara rağmen İsmail Y. kayınvalidesini ikna edemedi. Psikolojisi bozulan İsmail Y. bugün evinden aldığı pompalı tüfek ile intihar girişiminde bulundu. Silahı boğazına dayayan İsmail Y.'yi gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
KORKU SAÇTI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna edebilmek için uzun süre dil döktü. Polis ekipleri, olumsuz bir durumun yaşanmaması için Seka Devlet Hastanesine giden üst geçidi araç trafiğine kapattı. İsmail Y. zaman zaman pompalı tüfek ile havaya ateş açarak korku saldı.
ARKADAŞI İKNA ETTİ
Polisin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan şahıs, bölgeden tesadüfen geçen arkadaşı tarafından ikna edildi. Olay yerine toplanan vatandaşlar iki gün önce İsmail Y.'nin düğün yaptığını, ancak kızın annesi tarafından götürüldüğünü söyledi. İsmail Y. tedavisi yapılmak üzere Seka Devlet Hastanesine götürüldü.
Kerim YAVUZ
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