2 kilo incir kargo paketinden çıkmadı

Şahin Bostancı, eğitimci. Körfez ilçede oturuyor. İzmir’de oturan ablası, Bostancı’nın kendi yanında kalan annesine bir kargo paketi gönderiyor.

Kargo paketini teslim alan bakıcı, paketin kenarının açık olduğunu görüp, teslime getireni uyarıyor, ancak getiren kişi ‘Ben bilemem’ deyip, paketi verip gidiyor.

Akşam işi bitip eve gelen Şahin Bostancı, sonraki gelişmeleri şöyle anlatıyor:

“Yurtiçi Kargo ile gönderilen paketin kenarı açıktı. Ablamla konuştum, gönderilen paketin içinde yer alması gereken 2 kilo incir eksikti. Şirketin Tütünçiftlik’teki şubesine gittim, durumu anlattım. Şirket müdürü umursamaz bir tavır gösterdi. Hatta, “İncir yaş mı, kuru mu?” diye bir de ukalalık yaptı. İş, kaybolan incir değil. Teslimattaki problem ve müşteriye yönelik tavır. Al dışarıdan bir kilo incir, parasını da ben vereyim, getir teslim et. Yaşlı annemin gönlünü al.”

Şahin Bostancı, yaşanan sıkıntıyla ilgili hukuki girişimde de bulunacağını aktardı.