2.Küme C Grubu’nda zirvede nefesler tutuldu

2.küme’de B ve D Grubu’nun dışında şampiyon takımlar belli oldu.

C Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan Bağdatspor, Derince GB ve İzmit GB telafi olmayan maçlara çıkıyorlar. Lider Bağdatspor, Cephanelik Stadı’nda Acısuspor ile 19.00’da karşılaşacak. Liderin takipçileri Derince GB, aynı sahada 15.00’de İzmit Kalespor ile oynuyor. İzmit GB’nin rakibi ise Fatih Neşespor.

BAĞDATSPOR-ACISUSPOR

C Grubu’nda perşembe akşamı İzmit GB ile oynadığı maça kadar şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen Bağdatspor, 2-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra rakiplerini umutlandırmıştı. En yakın takipçisi Derince GB ile puan farkı 1’e inen Bağdatspor, son iki maçını kazanıp, 1.Küme biletini almak istiyor. Çok az da olsa Play-Off şansı bulunan Acısuspor da Cephanelik Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta rakibine kolay teslim olmak istemiyor.

DERİNCE GB VE İZMİT GB KAZANIP BEKLEYECEK

C Grubu’nda son haftalardaki çıkışı ile lider Bağdatspor’u yakalayan, puan farkını 1’e indiren Derince GB, bugün Cephanelik Stadı’nda İzmit Kalespor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son üç maçı kazanan Kırmızı-Beyazlı ekip, 15.00’te başlayacak maçında favorisi. Perşembe akşamı lider Bağdatspor’u yenip, ligin zirvesini karıştıran İzmit GB’de, M.Ali Kağıtçı’da 18.00’de Fatih Neşe ile oynuyor. Derince GB ve İzmit GB, kendi maçlarını kazanıp, Bağdatspor’un puan kaybetmesini bekleyecek.