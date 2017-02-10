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2.Küme sahne alıyor

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2.Küme sahne alıyor
İlimizde amatörlerin en alt ligi olan 2.Küme’de 2016-17 sezonu bu akşam Kirazlıyalıspor-KYÖD Spor açılış maçı ile start almıştı.

Ligde ilk hafta B, D, F ve G Grubu maçları ile başlıyor. Toplam 10 takımın 1.Küme’ye yükseleceği 2.Küme’de takımlar ilk maçlarına çıkıyor.

M.ALİ KAĞITÇI STADI VE ARSLANBEY’DE İKİŞER MAÇ
2.Küme’de ilk hafta yoğunluk M.Ali Kağıtçı ve Arslanbey sahalarında yaşanacak. D Grubu’na dahil iki maçta Beşyol Zabıtanspor- İzmit FK ve Selanikspor-Körfez İlçesi Birlikspor müsabakaları M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Bu sezon genç oyuncularla lige giren Selanikspor, 19.00’da başlayacak maçta Körfez İlçesi Birlikspor ile karşılaşacak. Bu maçtan öncede Beşyol Zabıtan ile İzmit FK ilk galibiyetlerini almaya çalışacak. Arslanbey Stadı’nın gündeminde 17.00’de başlayacak maçta Arslanbey Belediye ile Şirintepe GB oynayacak. Bu maçtan hemen sonra 19.00’da Köseköy Ateşspor ile Kadıköyspor karşılaşacak.

KIZDERBENTSPOR İLE ULAŞLI KARŞILAŞACAK
Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı F Grubu’nda ilk hafta birbirinden zorlu maçlar var. Son iki yıldır 1.Küme hedefi ile yola çıkan, bu hedefine ulaşamayan Ulaşlıspor, Karamürsel Stadı’nda ilk hafta maçında Kızderbentspor ile 17.00’de karşılaşacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta da A.Yeniköyspor ile Akçatspor takımları kozlarını Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda paylaşacak. Maçın başlama saati 18.30 olarak açıklandı. Derbent Stadı’ndaki maçta da bu sezon ilk kez kurulan Uzuntarlaspor, Eşmespor ile aynı saatte karşılaşacak.

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