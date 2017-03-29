2.Küme U-19 Ligi’nde maçlar var

2.Küme U-19 Ligi’nde hafta içi mesaisinde 3 maç oynanacak.

A Grubu’na dahil maçta Kadıköyspor ile Kandıra Belediyespor kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaşacak. Maçın başlama saati 19.15.

ARSLANBEY’DE ERTELEME MAÇI

İlk iki maçından galibiyetle ayrılan Kandıra Belediyespor galibiyete daha yakın gözüküyor. Ligin ilk haftasında polis olmadığı için ertelenen Arslanbey Belediye-Derbentspor maçı da yarın akşam Arslanbey Stadı’nda 19.15’de başlayacak. Bağdatspor ile Yuvam İzmitspor arasında oynanacak maçta Cephanelik Stadı’nda 19.15’de start alacak.