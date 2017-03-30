2.Küme U-19’lar hız kesmiyor

2.Küme U-19 Ligi’nde heyecan devam ediyor.

Bazı gruplarda takımlar 3’üncü hafta maçlarına çıkıyor. Ligde hafta içinde de maçlar oynanıyor. A Grubu’nda Kandıra Belediye ve Yuvam İzmitspor ilk iki maçını kazandı. B Grubu’nda ise Çayırtepe Gençlikspor 2’de 2 yaptı.

ÇAYIRTEPE İYİ BAŞLADI

1.Küme’de A takımı küme düşen Çayırtepe Gençlikspor, altyapısına daha çok önem vermeye başladı. Mavi-Yeşilli ekip, küçük yaş gruplarında liglere katılıyor, tecrübe kazanıyor. 2.Küme U-19 Ligi’nde B Grubu’nda yer alan Mavi-Yeşili ekip, ilk iki maçını kazandı, sezona çok iyi başlangıç yaptı. Bu grupta yer alan Yeni Kandıraspor ile Selanikspor da, 2 maçta 4 puan topladı.

SUADİYESPOR 3’DE YAP YAPTI

C Grubu’nda takımlar 3’üncü maçlarını oynadı, grubun zirvesinde Suadiyespor var. Yeşil-Beyazlı ekip, son maçında Maşukiyespor’u 6-1 ile geçti, 3’te 3 yaptı. Arslanbey Organize Sanayispor da, deplasmanda Çamlıtepespor’u 1-0 mağlup etti. D Grubu’nda da lige iyi başlayan İlimtepe FK oldu. Son yıllarda hem A takım, hem de küçük yaş gruplarında çok büyük atılım yapan İlimtepe FK, U-19 yaş grubunda ilk iki maçından da galip ayrıldı.

E GRUBU’NDA YALAKDERE DE ÇIKMADI

E Grubu’nda il kiki hafta maçlarına çıkmayan Gölcük GB, ligden çekilme kararı almıştı. 6 takımın yer aldığı bu grupta önceki akşam Yalakderespor da, Halıderespor ile oynaması gereken karşılaşmaya çıkmadı. Yalakderespor’un bundan sonraki maçlara çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Bu gruba dahil oynanan tek maçta Çamçukurspor, Bahçecikspor’u 5-0 yendi.

ULAŞLI VE KARAMÜRSEL TAM GAZ

2.Küme U-19 Ligi F Grubu’nda da ilk iki maçlar geride kaldı. Bu grupta ilk iki maçlarını kazanan Ulaşlıspor ile Karamürselspor, kayıpsız olarak yollarına devam ediyor. Karamürselspor, ligin yeni takımı Başiskele Damlarspor ile oynadığı karşılaşmayı 5-2 kazandı. Ulaşlıspor da, Gölcük deplasmanında Asarköyspor’u 1-0 mağlup etti. Değirmenderespor da, Ereğlispor karşısında 3-1 galip geldi.