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2.Küme U-19’lar hız kesmiyor

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2.Küme U-19’lar hız kesmiyor
2.küme U-19 Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Ligde hafta içinde de maçlar var. A Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan Yuvam İzmitspor, önceki akşam M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Yenidoğanspor’u 5-0 mağlup etti.

A GRUBU’NUN YENİ LİDERİ YUVAM İZMİT

A Grubu’nda şampiyonluk yarışı Kandıra Belediyespor ile Yuvam İzmitspor arasında yaşanıyor. Haftaya averajla ikinci sırada giren Yuvam İzmitspor, önceki akşam Yenidoğanspor ile oynadığı karşılaşmayı 5-0 gibi farklı skorla kazandı, grubun yeni lideri oldu. B Grubu’nun zirvesinde ise maç fazlasıyla Yeni Kandıraspor var. Kırmızı-Beyazlı ekibi, bin maç eksiği ile 1 puan geriden takip eden Çayırtepe Gençlikspor ise 4’te 4 yaptı, U-19 yaş grubunda müthiş performans gösteriyor.

C GRUBU’NDA SUADİYE GALİP

C grubu’nda iki hafta önce Arslanbey Organize sanayispor’a farklı skorla kaybedip, ligde ilk yenilgisini alan Suadiyespor, pazartesi akşamı grubun son sırasındaki Köseköy Ateşspor’u 1-0 yendi. Bir maçı eksik lider Suadiyespor’u averajla ikinci sırada takip eden Arslanbey Organize Sanayispor da Uzuntarla Belediyespor’u 4-1 mağlup etti. D Grubu’nda ise maçlar gollü geçti. Derbentspor, sahasında lider İlimtepe FK ile 3-3 berabere kaldı. Sarımeşe-Kireçocaklarıspor da aynı skorla sonuçlandı.

E GRUBU’NDA İLK YARI SONA ERDİ F GRUBU’NDA İSE YARIN AKŞAM BİTİYOR

6 takımın yer aldığı E Grubu’nda geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçların ardından ilk yarı sona erdi, Çamçukurspor ile A.Yeniköyspor 13’er puanla zirveyi birlikte paylaşıyorlar. F Grubu’nda ise ligin ilk yarısı yarın akşam oynanacak maçlarla tamamlanacak. Grubun zirvesinde yer alan Karamürselspor, önceki akşam Değirmenderespor’u deplasmanda 3-1 yendi, ligin ilk yarısını lider bitirdi. Bu grupta ligin ilk yarısının son hafta maçları yarın akşam oynanacak.

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