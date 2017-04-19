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2.Küme U-19’lar Yuvam İzmit ile Karamürselspor kayıpsız

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2.Küme U-19’lar Yuvam İzmit ile Karamürselspor kayıpsız
2.Küme U-19 Ligi’nde heyecan hafta içinde oynanan karşılaşmalarla devam ediyor.

6’ıncı hafta maçlarının oynandığı ligde sadece iki takım puan kaybı yaşamadı. A Grubu’nda Yuvam İzmitspor ve F Grubu’nda Karamürselspor puan kaybı yaşamadan yollarına devam ediyor.

ÇAYIRTEPE-YENİ KANDIRA BERABERE
2.Küme U-19 Ligi B Grubu’nda geçen haftaya kayıpsız giren Çayırtepe Gençlikspor, grubun bir diğer iddialı takımı Yeni Kandıraspor ile karşılaştı. Şampiyonluk yarışı yapan iki takımın maçında gol sesi çıkmadı, karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu grupta haftanın sürprizini Selanikspor gerçekleştirdi, zirve yarışı yapan Yenişehirspor’u 5-2 mağlup etti. C Grubu’na dahil maçta da Köseköy Ateşspor ile Uzuntarla belediyespor kozlarını paylaştı. Ateşspor, rakibine 4-2 üstünlük sağladı.

DERBENTSPOR VE DEĞİRMENDERE GALİP
D Grubu’nda zirvede İlimtepe FK var. Kırmızı-Lacivertli ekip, geçtiğimiz hafta sonunda oynanan maçta Nusretiyespor’u 4-1 ile geçti. Bu gruba dahil bir diğer maçta dün akşam oynandı. Derbentspor, sahasında konuk ettiği Kirazlıyalıspor’u 3-2 girdi. F Grubu’nda da zirve yarışı yapan Değirmenderespor ile Ulaşlıspor arasında oynana maçı de ev sahibi ekip kazandı. Değirmenderespor, rakibine 2-1 üstünlük sağladı. Bu grubun diğer maçında ise Başiskele Damlarspor, deplasmanda G.Asarköyspor’u 4-3 yendi.

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