2.Küme U-19’larda gruplar belli oldu

İlimizde yaş gruplarında yeni bir heyecan daha başlıyor. 2.Küme U-19 Ligi’nde gruplar belli oldu. 54 takımın katılacağı ligde maçların 11 Mart’ta başlatılması düşünülüyor.

10 TAKIM 1.KÜME U-19 LİGİ’NE YÜKSELECEK

2.Küme U-19 Ligi’nin kura çekimi önceki gün ASKF Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Kulüp temsilcilerinin çok fazla ilgi göstermediği kura çekimini Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa yaptı. 54 takım 8 grupta mücadele edecek. Grupların ikisi altını, diğerleri 7’li olacak. Gruplarına ilk sırayı alacak toplam 8 takım direk 1.küme U-19 Ligi’ne yükselecek.

GRUPLARDA İKİNCİ SIRAYA ALACAK TAKIMLAR PLAY-OFF’A ÇIKACAK

2.Küme U-19 Ligi’nde gruplarında ikinci sırayı alacak takımlar Play-Off’a yükselecek. Play-Off maçları eleme sistemine göre oynanacak. Play-Off’tan da iki takım daha 1.Küme U-19 Ligi’ne çıkacak. Direk çıkacak takımlarla birlikte toplam 10 takım, gelecek sezon 1.Küme U-19 Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak. İl Temsilcisi Mithat Ağa, maçların 11 Mart’ta başlayacağını hatırlattı.