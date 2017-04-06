2.Küme U-19’larda heyecan artıyor

2.Küme U-19 Ligi’nde 4’üncü hafta maçları geride kaldı.

Merkez gruplarında şampiyonluk ve Play-Off yarışında heyecan da giderek artmaya başladı. Kandıra Belediyespor, Çayırtepe Gençlik, Suadiyespor, İlimtepe FK, Çamçukurspor ve Karamürselspor gruplarında lider durumdalar.

A GRUBU’NDA ÇOK BÜYÜK ÇEKİŞME VAR

A Grubu’nda zirve yarışında çok büyük çekişme yaşanıyor. 4’de 4 yapan Kandıra Belediyespor, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösteriliyor. Bu grupta 3’de 3 yapan Yenidoğanspor ile Yuvam İzmitspor da, yarışın içinde olan takımlar. Yenidoğanspor, son maçında Kadıköyspor’u 6-2 yendi. Kandıra Belediyespor ise Bağdatspor’a 2-0 üstünlük sağladı. B Grubu’nda ise zirvede 9 puanlı Çayırtepe Gençlikspor var. Mavi-Yeşilli ekip, çekişmeli geçen son maçta Tavşantepespor’u 2-1 yendi.

SUADİYESPOR MAĞLUP OLDU

C Grubu’nda ilk üç maçını kazanan, liderlik koltuğunda oturan Suadiyespor, son maçında deplasmanda Arslanbey Organize Sanayispor ile karşılaştı. Yeşil-Beyazlı ekip, rakibine 3-0 yenildi, ligde ilk mağlubiyetini aldı. Bordo-Mavili ekip ise bu galibiyetle rakibini de puan olarak yakaladı, yarışa ortak oldu. D Grubu’nda ise sezona çok iyi başlangıç yapan İlimtepe FK, zirvedeki yerini koruyor, son karşılaşmasında deplasmanda Sarımeşespor’u 1-0 mağlup etti.

E GRUBU’NDA ZİRVEDE KAZANAN YOK

E Grubu’nun zirvesinde ise puan kaybı olmayan iki takımın maçı vardı. Çamçukurspor ile A.Yeniköyspor arasında oynanan maç çekişmeli geçti, 2-2 sona erdi. Bu grupta iki takımda rakiplerine daha ilk haftalarda puan farkı yapmaya başladı. F Grubu’nda Karamürselspor 3’de 3 yaptı, şampiyonluğunda en güçlü adayları arasında gösteriliyor. Sarı-Lacivertli ekip, son maçında Ulaşlıspor’u tek golle geçti.