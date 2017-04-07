2.Küme U-19’larda İlimtepe FK farkı açıyor

2.Küme U-19 Ligi’nde heyecan hafta içinde oynanan maçlarla devam etti.

D Grubu’nda oynadığı ilk üç maçı kazanan İlimtepe FK, dün akşamda Taşköprü Birlikspor karşısında 10-2 galip geldi, en yakın rakibi Arslanbey Belediyespor’a daha 4’üncü haftada 5 puan fark yaptı.

ÇAYIRTEPE’DE 4’DE 4 YAPTI

2.Küme U-19 Ligi’nde B grubuna dahil maçlarda vardı. İlk üç maçını kayıpsız geçen Çayırtepe Gençlikspor, dün M.Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk olduğu Selanikspor’u 1-0 ile geçti, 4’de 4 yaptı. B Grubu’nda liderin takipçisi Yeni Kandıraspor da, deplasmanda Tavşantepespor’u 2-0 yendi.

