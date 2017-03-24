2.küme U-19’larda Suadiye kazandı

Geçen hafta start alan 2.Küme U-19 Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor.

Dün akşam C Grubu’na dahil maçta Körfez Atılımspor ile Suadiyespor karşılaştı. Esentepe Stadı’ndaki karşılaşmayı konuk ekip Suadiyespor 5-1 galip geldi.

U-16’LARDA 3 MAÇ OYNANDI

U-16 Ligi’nde artık son hafta maçları oynanıyor. Daha önce Play-Off’a çıkmayı garantileyen Harb-İşspor, Köseköy Ateşspor’u 8-0 yendi. Bu grupta Play-Off’a çıkma şansını geçen hafta kaçıran Seka doğanspor, kapanışı T.Defnespor galibiyeti ile yaptı, karşılaşmayı 4-1 kazandı. A Grubu’nda da iddiası olmayan iki takımın maçında H.Hızır Şafakspor, Ç.Plajyoluspor’u 7-0 mağlup etti.

