2.Küme’de Ars.Organize Sanayi ile Başiskele Damlar liderlik koltuğunda

2.Küme’de 3’üncü maçlar oynanıyor.

D Grubu’nda 4’er puanlı iki takımın maçında Arslanbey Organize Sanayispor, deplasmanda Selanikspor’u yeni transferi Burak Çekirdekçi’nin attığı golle 1-0 yendi, grubun yeni lideri oldu. Ligin yeni takımı, F Grubu’nda yer alan Başiskele Damlarspor da sahasında Akçatspor’u 7-0 mağlup etti, liderliğe yükseldi. B Grubu’nda ise zirvenin iki iddialı takımının maçında Arslanbey Belediyespor, Mertspor’u 3-1 yendi, liderliğini devam ettirdi.

SELANİKSPOR MAĞLUP OLDU

D Grubu’nda haftaya 4’er puanda ikinci ve üçüncü sırada giren Selanikspor ile Arslanbey Organize Sanayispor, kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaştı. İlk yarısı 0-0 biten maçta, Arslanbey Organize Sanayispor, hafta içinde İlimtepe FK’dan aldığı Burak Çekirdekçi’nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. Maçın son dakikasında ise Selanikspor da Çağatay kırmızı kart gördü. Bu grupta haftaya lider giren Kadıköyspor, Beşyol Zabıtan ile 3-3 berabere kaldı. İlk iki maçını kaybeden Körfez İlçesi, İzmit FK’yı deplasmanda 1-0 yendi, ilk puanlarını aldı.

ARSLANBEY BELEDİYE KOLTUĞUNU KORUDU

Geçen yılda 2.Küme’de üst sıraları zorlayan Arslanbey Belediyespor, bu sezona çok iyi başladı. İlk iki maçını kazanan Sarı-Lacivertli ekip, grubun bir diğer iddialı takımı Mertspor’u konuk etti. Arslanbey Belediyespor, rakibine 3-1 üstünlük sağladı, liderliğini devam ettirdi. B Grubu’nda lige iyi başlayan bir diğer takımda Kirazlıyalıspor. Kırmızı-Yeşilli ekip, önceki gün sahasında Eşmespor’u 8-2 gibi farklı skorla yendi, grupta ikinci sıradaki yerini korudu. B Grubu’nda 3’üncü haftanın diğer maçında KYÖD Spor ile Şirintepe GB bu akşam karşılaşacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak.

BAŞİSKELE DAMLARSPOR 3’ÜNCÜ HAFTA ZİRVEDE

Bu sezon 2.Küme’nin yenilerinden Başiskele İlçesi takımı Damlarspor, ilk haftayı K.Barbarosspor hükmen galibiyeti ile geçirmiş, ikinci hafta da ise baydı. İlk kez K.Akçatspor maçı ile sahne alan Damlarspor, rakibi karşısında 7-0 gibi farklı skorla kazandı, bir maçı eksik, grupta liderliğe yükseldi. F Grubu’nda ilk iki maçını kazanan, grupta liderlik koltuğunda oturan A.Yeniköyspor ise sahasında konuk ettiği G.Şirinköyspor karşısında 4-1 gibi farklı skorla mağlup oldu, liderliği Damlarspor’a kaptırdı. Kızderbentspor da haftayı hükmen galibiyetle geçirdi, puanını 6’ya çıkardı.