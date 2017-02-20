2.Küme’de Arslanbey farkı

2.Küme’de heyecan dün oynana 2’inci hafta maçları ile devam etti.

İkinci haftaya Arslanbey takımları damga vurdu. B Grubu’nda Arslanbey Belediyespor, Eşmespor’u 7-1, D Grubu’nda bir diğer Arslanbey takımı Ars.Organize Sanayispor da Beşyol Zabıtanspor karşısında 5-0 gibi farklı skorla galip geldi.

MERTSPOR KAZANDI

2.Küme B Grubu’nda ilk haftayı bay geçen Mertspor, dün Uzuntarlaspor ile karşılaştı. Kırmızı-Beyazlı ekip, rakibini 4-1 yendi, ligde ilk maçından galip ayrıldı. İlk hafta KYÖD Spor ile berabere kalan Kirazlıyalıspor da, Şirintepe GB’yi deplasmanda 2-1 ile geçti, üç puanla tanıştı. D Grubu’nda ise ilk haftanın galip takımları İzmit FK ile Selanikspor arasındaki karşılaşma 2-2 sona erdi.

G.ŞİRİNKÖYSPOR, ULAŞLI’YI YENDİ

F Grubu’nda ilk haftanın bay takım Gölcük Şirinköyspor, geçen yıl Play-Off oynayan, bu sezon kötü başlayan Ulaşlıspor ile karşılaştı. Değirmendere Stadı’nda oynanan maçta Gölcük Şirinköyspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu gruba dahil bir diğer maçta da ilk haftayı farklı galibiyetle kapatan A.Yeniköyspor, deplasmanda Kızderbentspor’u 2-1 yendi, 2’de 2 yaptı.