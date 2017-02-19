2.Küme’de Bağdat, MAP Kavaklı ve İzmit GB zirveye oturdu

2.Küme’de 2’inci hafta A, C ve E grubu maçları ile start aldı. Dün oynanan maçlarda A Grubu’nda MAP Kavaklıspor, C Grubu’nda İzmit GB ve E Grubu’nda Yuvacıkspor, liderlik koltuğunda yer alıyor.

İZMİT GB 7 SERİSİNE DEVAM EDİYOR

C Grubu’nda ilk hafta İzmit Kalespor’u 7-0 yenen İzmit GB, seriye devam ediyor. Mavi-Beyazlı ekip, dünde M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Yeniyalıspor’u aynı skorla mağlup etti, grubun yeni lideri oldu. İlk hafta farklı skorla mağlup olan İzmit Kalespor, Yılmazspor’u 3-2 yendi, ligde ilk galibiyetin aldı.

YUVACIKSPOR FARK ATTI

E Grubu’nda bu sezon çok iddialı takım kuran, ilk maçında deplasmanda kazanan Yuvacıkspor, dünde Başiskele Stadı’ndaki maçta Tepeköy Defnespor’u 6-0 yendi, grupta liderliğe yükseldi. Bu grubun bir diğer iddialı takım Kavaklıspor da İzmit Sanayispor’u 3-1 mağlup etti. A Grubu’nda MAP Kavaklıspor, de plasmanda Derbent Esnafspor’u 4-2 ile geçti.