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2.Küme’de çarşamba mesaisi

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2.Küme’de çarşamba mesaisi
2.Küme’de heyecan 9’uncu hafta maçları ile devam ediyor.

Hafta içi mesaisinde C, E ve H Grubu’na dahil maçlar oynanacak. C Grubu’nda Pazar günü lider Bağdatspor’u yenip şampiyonluk yarışına ortak olan Derince GB, yarın akşam sahasında Acısuspor’u konuk edecek. Liderin bir diğer takipçisi İzmit GB de, Esentepe Stadı’nda Yeniyalıspor’u ağırlayacak.

DERİNCE GB SAHASINDA İZMİT GB DEPLASMANDA
2.Küme C Grubu’nda geçtiğimiz hafta sonu Derince GB’nin lider Bağdatspor’u yenmesiyle şampiyonluk yarışı da kızıştı. Lider ile puan farkını ikiye indiren derince GB ile İzmit GB’de umutlandı. Derince GB, hafta içi mesaisinde evinde Acısuspor’u konuk edecek. Derince GB, ilk maçta rakibin deplasmanda 3-0 mağlup etmişti. İzmit GB’de ilk maçta farklı yendiği Yeniyalıspor deplasmanına çıkıyor, Esentepe Stadı’nda rakibine konuk olacak.

T.DEFNESPOR-YUVACIKSPOR
Hafta için mücadelesinde E Grubu’nda çok önemli bir maç var. Hafta sonunda deplasmanda Kavaklıspor’a yenilen, rakiplerinin biraz gerisinde kalan Tepeköy Defnespor, haftayı bay geçen Yuvacıkspor ile karşılaşacak. Karamürsel Stadı’ndaki maçın başlama saati 19.15 olarak belirlendi. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Yuvacıkspor 6-0 gibi farklı skorla kazanmıştı.

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