2.Küme’de cuma mesaisi

Tertip Komitesi, Pazar günü Anayasa Değişikliği için yapacak seçimler nedeni ile bu haftaki programda değişikliğe gitti.

Tertip Komitesi, yarınki programa da 2.Küme maçlarını koydu. Bu akşam B, D ve E Grubu’na dahil maçlar var.

ARSLANBEY BEL-UZUNTARLASPOR

B Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Arslanbey Belediyespor, 9’uncu hafta maçında Uzuntarlaspor ile karşılaşacak. En yakın rakibi KYÖD Spor’un 3 puan önünde bulunan Sarı-Lacivertli ekip, Arslanbey Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta Play-Off yarışı yapan Uzuntarlaspor ile karşılaşacak. B Grubu’na dahil diğer maçta Kirazlıyalıspor ile Mertspor takımları yarın Hereke Stadı’nda puan mücadelesi yapacak.

İZMİT FK-ARS.ORGANİZE

D Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan Arslanbey Organize Sanayispor ile son haftaların flaş takımı İzmit FK, kozlarını Avni Kalkavan Stadı’nda paylaşacak. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Grubun lideri Kadıköyspor da, bu sezon ligde iddiası bulunmayan Selanikspor ile yarın karşı karşıya gelecek. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

GÖLCÜK İY-YUVACIKSPOR

E Grubu’nda lider Yuvacıkspor, günü çok zorlu bir maçla geçirecek. Geçen hafta oynana maçta Kavaklıspor’u yenip, zirve yarışında iddiasını devam ettiren Gölcük İY, bu kez de lidere çelme takmak isteyecek. Kavaklı Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de start alacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Tepeköy Defnespor ile Yalakderespor takımlar Karamürsel Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta puan mücadelesi yapacak.