2.Küme’de erteleme maçlarında Sanayispor ile Acısuspor kazandı

2.Küme’de geçtiğimiz hafta emniyet güçleri olmadığı için ertelenen Yılmazspor-Acısu Belediyespor ve İzmit Sanayispor-Yalakderespor maçları dün akşam oynandı.

Zirve yarışı yapan Sanayispor ile Acısuspor, rakiplerine üstünlük sağladı.

SANAYİSPOR RAKİPLERİ YAKALADI

E Grubu’nda sezona iki yenilgi ile başlayan İzmit Sanayispor, daha sonra oynadığı 3 maçı da kazanmıştı. Turuncu-Siyahlı ekip, önceki akşamda erteleme maçında Yalakderespor’u Büyükşehir Tesisleri’nde konuk etti. Sanayispor, rakibini 4-0 yendi, maç fazlasıyla Gölcük İY ve Yuvacıkspor’u yakaladı, üç takımda aynı puana geldi.

ACISUSPOR UMUTLANDI

C Grubu’na dahil erteleme maçında da Yılmazspor ile Acısu Belediyespor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta konuk takım Acısuspor 5-4 kazandı, ilk üç yarışında umutlarını devam ettirdi. Acısuspor’u galibiyete taşıyan gollerin üçünü reha atarken, diğer goller Barış ve Mehmet’ten geldi.