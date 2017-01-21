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2.Küme’de fikstür çekildi

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2.Küme’de fikstür çekildi
Amatör kümede büyük yaş gruplarında en alt lig olan 2.Küme’de önceki gün kura çekimi vardı.

56 takımın katıldığı 2.Küme’de maçlar 8 grupta oynanacak. İlk sırayı alacak takımlar 1.Küme’ye yükselecek. Play-Off’tan da iki takım daha ismini 1.Küme’ye yazdıracak.

MAÇLAR 4-5 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK
2.Küme’nin kura çekimi önceki akşam ASKF Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Lige katılacak kulüplerin yöneticilerinin çok büyük ilgi gösterdiği kura çekiminde ASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ile birlikte Saha Komiserleri Derneği’nden İbrahim Yılmaz da yer aldı. 4-5 Şubat tarihinde başlayacak olan ligde, gruplarında ilk sırayı alacak takımlar direk 1.Küme’ye yükselecek. 2 ve 3’üncü sırayı alacak takımlar ise Play-Off’a kalacak. Play-Off müsabakaları eleme sistemine göre oynanacak, son ikiye kalan takımlar 1.Küme biletini alacak.

Resim latı:
BAŞKAN AYDIN VE AĞA- Kura çekimine ASKF Başkanı Murat Aydın ile Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa da hazır bulundu.
KULÜPLER BU KEZ İLGİLİ- Toplam 56 takımın yer aldığı 2.Küme’de kulüp temsilcilerinin kura çekimine ilgisi çok fazlaydı.


 

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