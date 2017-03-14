2.Küme’de gözler M.Ali Kağıtçı’da

2.Küme’de heyecan hafta içindeki B, D, F ve G Grubu maçları ile devam ediyor.

Günün en önemli maçında D Grubu’nun lideri Arslanbey Organize Sanayispor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.15’te kozlarını paylaşacak.

KADIKÖY - ARS.ORGANİZE

D Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan Kadıköyspor ile Arslanbey Organize Sanayispor, hafta içi mesaisinde karşılaşacak. Zirve yarışı yapan iki takımın mücadelesi M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.15’te başlayacak. B Grubu’nda son haftalardaki çıkışı ile zirveye ortak olan KYÖD Spor da, Derbent Stadı’nda ki Uzuntarlaspor’a konuk olacak.

AKÇATSPOR ÇEKİLDİ

F Grubu’nda yarın akşam G.Şirinköyspor ile Akçatspor arasında oynanması gereken karşılaşma iptal oldu. Akçatspor Yönetim Kurulu, Tertip Komitesi’ne dilekçe verip, ligden çekildiklerini belirttiler. Akçatspor’un kalan haftalarda rakipleri 3-0 hükmen galip sayılacak. Mertspor da Cephanelik Stadı’nda 19.15’de Şirintepe GB ile karşılaşacak.