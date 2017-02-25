2.Küme’de günün maçı Kavaklı’da

2.Küme’de 3’üncü hafta pazartesi A, C ve E Grubu’nda oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Günün en önemli maçında E Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan Gölcük İY ile Kavaklıspor kozlarını Kavaklı Stadı’nda paylaşacak. Maçın başlama saati 18.00.

C GRUBU MAÇLARI M.ALİ KAĞITÇI’DA

2.Küme C Grubu’nda 3’üncü haftanın müsabakalarının üçü M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. İlk maçta Fatih Neşespor ile Acısuspor karşılaşacak. Üçer puanlı iki takımın maçının başlama saati 15.00. Bu maçtan sonra da İzmit Kalespor ile Bağdatspor, 17.00’de karşı karşıya gelecek. Grubun şampiyon adayı Bağdatspor bu maçın favorisi. Grubun lideri İzmit GB’de, 19.00’da başlayacak maçta Yılmazspor ile karşılaşacak.

İZMİT SANAYİ-YUVACIKSPOR

2.Küme E Grubu’nda çok iddialı takımlar var. Bu takımlar arasında yer alan, ilk iki maçını kazanan Yuvacıkspor, geçen yıl 1.Küme’den düşen İzmit Sanayispor’a konuk olacak. Büyükşehir Tesisleri’nde karşılaşma 17.00’de başlayacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta da iki Karamürsel takımını karşı karşıya getirecek. Tepeköy Defnespor ile Pazarköyspor takımları 15.00’de başlayacak maçta puan mücadelesi yapacak.