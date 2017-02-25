  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Kocaeli 18 °C

2.Küme’de günün maçı Kavaklı’da

»
2.Küme’de günün maçı Kavaklı’da
2.Küme’de 3’üncü hafta pazartesi A, C ve E Grubu’nda oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Günün en önemli maçında E Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan Gölcük İY ile Kavaklıspor kozlarını Kavaklı Stadı’nda paylaşacak. Maçın başlama saati 18.00.

C GRUBU MAÇLARI M.ALİ KAĞITÇI’DA

2.Küme C Grubu’nda 3’üncü haftanın müsabakalarının üçü M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. İlk maçta Fatih Neşespor ile Acısuspor karşılaşacak. Üçer puanlı iki takımın maçının başlama saati 15.00. Bu maçtan sonra da İzmit Kalespor ile Bağdatspor, 17.00’de karşı karşıya gelecek. Grubun şampiyon adayı Bağdatspor bu maçın favorisi. Grubun lideri İzmit GB’de, 19.00’da başlayacak maçta Yılmazspor ile karşılaşacak.

İZMİT SANAYİ-YUVACIKSPOR

2.Küme E Grubu’nda çok iddialı takımlar var. Bu takımlar arasında yer alan, ilk iki maçını kazanan Yuvacıkspor, geçen yıl 1.Küme’den düşen İzmit Sanayispor’a konuk olacak. Büyükşehir Tesisleri’nde karşılaşma 17.00’de başlayacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta da iki Karamürsel takımını karşı karşıya getirecek. Tepeköy Defnespor ile Pazarköyspor takımları 15.00’de başlayacak maçta puan mücadelesi yapacak.

Bu haber toplam 77 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derincespor, Çatalca’ya konuk25 Şubat 2017 Cumartesi 18:08
  • Darıca G.B, Hatay’da25 Şubat 2017 Cumartesi 18:07
  • Birlikspor kazanmaya mecbur25 Şubat 2017 Cumartesi 18:05
  • Ç.Plajyolu ve Başaran veda maçında25 Şubat 2017 Cumartesi 18:04
  • Derince Belediye Demirspor H.Yıldız’dan Mustafa’yı aldı25 Şubat 2017 Cumartesi 18:03
  • Tavşantepeli Orhan’ı Doğantepespor kaptı25 Şubat 2017 Cumartesi 18:02
  • Süper Lig Play-Off’un kura çekimi salı günü25 Şubat 2017 Cumartesi 18:01
  • Çınarlıspor’un kulağı Derbent’te olacak25 Şubat 2017 Cumartesi 17:59
  • Süper Lig’de Play-Off’a  son bilet kimin olacak?25 Şubat 2017 Cumartesi 17:58
  • BAL’da Gebzespor ve H.Yıldız içeride, Çayırovaspor dışarıda25 Şubat 2017 Cumartesi 17:56
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Bir yere Çöp Fabrikası yapmak zorundayız
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti