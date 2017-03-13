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2.Küme’de hafta içi mesaisi var

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2.Küme’de hafta içi mesaisi var
2.Küme’de hafta içi mesaisinde heyecan B, D, F ve G Grubu maçları ile devam edecek.

B Grubu’nda geçen haftayı bay geçen lider Arslanbey Belediyespor, yarın akşam Kirazlıyalıspor ile karşılaşacak. Arslanbey Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak.

ULAŞLISPOR-DAMLARSPOR

2.Küme’de hafta içi mesaisinde bir diğer önemli maçta F Grubu’na dahil Ulaşlıspor ile Damlarspor arasında oynanacak. Hafta sonunda ligde ilk yenilgisini G.Şirinköyspor karşısında alan Damlarspor, bu sezon lige kötü başlayan Ulaşlıspor karşısında kazanıp; zirve iddiasını devam ettirmek istiyor. Değirmendere Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’te başlayacak.

KADIKÖY İLE ARS.ORGANİZE ÇARŞAMBA KARŞILAŞACAK

D Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan iki takım Kadıköyspor ile Arslanbey Organize Sanayispor arasındaki maç çarşamba günü oynanacak. Zirve yarışı yapan iki takımın mücadelesi M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.15’te başlayacak. B Grubu’nda son haftalardaki çıkışı ile zirveye ortak olan KYÖD Spor da, yarın Derbent Stadı’nda Uzuntarlaspor’a konuk olacak.

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