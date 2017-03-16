2.Küme’de hafta içi mesaisi vardı

2.Küme’de heyecan hafta içinde oynanan maçlarda devam ediyor.

Önceki akşam da B, D, ve G Grubu’na dahil maçlar vardı. D Grubu’nda zirve yarışı yapan iki takım Kadıköyspor ile Arslanbey Organize Sanayispor arasındaki karşılaşma 2-2 sona erdi.

KADIKÖY İLE ARS.ORGANİZE MAÇINDA KAZANAN OLMADI

2.Küme D Grubu’nda ilk iki sırayı paylayan Kadıköyspor ile Arslanbey Organize Sanayispor, kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaştı. Haftaya rakibinin iki puan gerisinde giren Kadıköyspor, sahasında oynayacağı maçı kazanıp, liderlik koltuğuna oturmak istiyordu. Bu sezonun flaş takım Ars.Organizespor ise kazanıp, puan farkını açmayı hedefliyordu. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2 bitti. Bu grubun bir diğer maçında ise Yeni Kandıraspor, evinde konuk ettiği Selanikspor’u 5-1 mağlup etti.

MERTSPOR, ŞİRİNTEPE’YE FARK ATTI

B Grubu’nun zirvesinde yer alan Arslanbey Belediyespor, salı akşamı Arslanbey Stadı’nda oynadığı maçta Kirazlıyalıspor’u 3-0 yendi, 5’te 5 yaparak liderliğini sürdürdü. Bu grupta Play-Off yarışı yapan takımlardan Mertspor da, önceki akşam Şirintepe GB ile karşılaştı. Cephanelik Stadı’ndaki maçı Mertspor 3-0 kazandı. Grupta ikinci sırada yer alan KYÖD spor da Derbent Stadı’ndaki maçta Uzuntarlaspor ile 2-2 berabere kaldı.

F GRUBU’NDA K.BARBAROS’TAN SONRA AKÇATSPOR DA ÇEKİLDİ

Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının ağırlıkta olduğu F Grubu’nda 7 takımda ikisi ligden çekildi. F Grubu’nda sezon başında K.Barbarosspor ligden çekilme kararı almıştı. İlk 3 maçına çıkan, puan alamayan K.Akçatspor da ligden çekildi. Akçatspor, önceki akşam G.Şirinköyspor ile oynaması gereken maça çıkmadı. Bu maçı G.Şirinköyspor 3-0 hükmen kazandı. F Grubu’nda 6’ıncı haftanın 3 maçından sadece biri oynandı, Başiskele Damlarspor, deplasmanda Ulaşlıspor’u 4-1 yendi.