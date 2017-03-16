  • BIST 90.187
  • Altın 143,651
  • Dolar 3,6375
  • Euro 3,9057
  • Kocaeli 9 °C

2.Küme’de hafta içi mesaisi vardı

»
2.Küme’de hafta içi mesaisi vardı
2.Küme’de heyecan hafta içinde oynanan maçlarda devam ediyor.

Önceki akşam da B, D, ve G Grubu’na dahil maçlar vardı. D Grubu’nda zirve yarışı yapan iki takım Kadıköyspor ile Arslanbey Organize Sanayispor arasındaki karşılaşma 2-2 sona erdi.

KADIKÖY İLE ARS.ORGANİZE MAÇINDA KAZANAN OLMADI

2.Küme D Grubu’nda ilk iki sırayı paylayan Kadıköyspor ile Arslanbey Organize Sanayispor, kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaştı. Haftaya rakibinin iki puan gerisinde giren Kadıköyspor, sahasında oynayacağı maçı kazanıp, liderlik koltuğuna oturmak istiyordu. Bu sezonun flaş takım Ars.Organizespor ise kazanıp, puan farkını açmayı hedefliyordu. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2 bitti. Bu grubun bir diğer maçında ise Yeni Kandıraspor, evinde konuk ettiği Selanikspor’u 5-1 mağlup etti.

MERTSPOR, ŞİRİNTEPE’YE FARK ATTI

B Grubu’nun zirvesinde yer alan Arslanbey Belediyespor, salı akşamı Arslanbey Stadı’nda oynadığı maçta Kirazlıyalıspor’u 3-0 yendi, 5’te 5 yaparak liderliğini sürdürdü. Bu grupta Play-Off yarışı yapan takımlardan Mertspor da, önceki akşam Şirintepe GB ile karşılaştı. Cephanelik Stadı’ndaki maçı Mertspor 3-0 kazandı. Grupta ikinci sırada yer alan KYÖD spor da Derbent Stadı’ndaki maçta Uzuntarlaspor ile 2-2 berabere kaldı.

F GRUBU’NDA K.BARBAROS’TAN SONRA AKÇATSPOR DA ÇEKİLDİ

Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının ağırlıkta olduğu F Grubu’nda 7 takımda ikisi ligden çekildi. F Grubu’nda sezon başında K.Barbarosspor ligden çekilme kararı almıştı. İlk 3 maçına çıkan, puan alamayan K.Akçatspor da ligden çekildi. Akçatspor, önceki akşam G.Şirinköyspor ile oynaması gereken maça çıkmadı. Bu maçı G.Şirinköyspor 3-0 hükmen kazandı. F Grubu’nda 6’ıncı haftanın 3 maçından sadece biri oynandı, Başiskele Damlarspor, deplasmanda Ulaşlıspor’u 4-1 yendi.

Bu haber toplam 100 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • M.Ali Kağıtçı’da olay16 Mart 2017 Perşembe 16:33
  • U-15’lerde grup merkezleri belli oldu16 Mart 2017 Perşembe 16:31
  • Sultan Orhan, Doğantepe’yi geçti:1-016 Mart 2017 Perşembe 16:29
  • Kartepe galibiyeti kaçırdı:1-116 Mart 2017 Perşembe 16:27
  • Nusretiyespor tutulmuyor:0-316 Mart 2017 Perşembe 16:24
  • U-14 Play-Off’ta Karamürsel İY ve İzmit Belediyespor fark attı16 Mart 2017 Perşembe 16:22
  • U-19 Play-Off’ta ikinci maçlar16 Mart 2017 Perşembe 16:20
  • U-16’larda D.Birlikspor şampiyon16 Mart 2017 Perşembe 16:19
  • 2.Küme u-19 start alıyor16 Mart 2017 Perşembe 16:17
  • U-13’lerde ikinci hafta geride kaldı16 Mart 2017 Perşembe 16:14
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti